В Одессе молодой человек пожаловался в полицию на грабеж, но оказалось, что его заявление ложное. Об этом со ссылкой на пресс-служба полиции пишет "Украинская служба информации".

Молодой человек сообщил правоохранителям, что на него напали неизвестные, избили и отобрали рюкзак с личными вещами, среди которых был и диплом о высшем образовании. Полицейские начали проводить проверку данного сообщения. Оказалось, что заявитель ввел их в заблуждение.

Молодой человек специально сообщил правоохранителям, что у него украли диплом, потому что он боялся признаться родителям, что так и не получил высшее образование: его отчислили из вуза еще на втором курсе.

Дело о грабеже закрыли, а уголовное производство начали по отношению самого "потерпевшего". Его обвиняют в заведомо неправдивом сообщении о преступлении. Теперь ему грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или тюремное заключение на такой же срок.

Напомним, в Одессе мужчина выбросил с балкона бывшую жену после неудачного ограбления.

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