В Киеве на заседании апелляционного админсуда по рассмотрению дела о переименовании двух проспектов в честь Бандеры и Шухевича началась драка. Об этом сообщает Сегодня.

На судебном заседании председательствовала коллегия из трех судей вместе с председательствующей судьей Оксаной Эпель. Она в начале заседания заявила, что произошли изменения в составе коллегии судей. В свою очередь представители истцов заявили, что не доверяют всей коллегии судей в связи с изменением судьи, поскольку, по их мнению, судьи предвзяты. В связи с этим они написали заявление об отводе коллегии судей.

Когда судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения, в зал зашли мужчины, которые якобы пришли поддержать сторону истца, но их начали выталкивать - началась потасовка, которая переросла в драку. Судьи вышли из совещательной комнаты во время драки и, несмотря на все, зачитали решение.

Кроме того, в это время было объявлено, что поступило сообщение о минировании суда, и поэтому началась эвакуация.

Видео:YouTube/The Insider Ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что в админсуде объяснили, почему отказали в переименовании проспектов Бандеры и Шухевича.

Также мы рассказывали, что у Зеленского считают, что по проспекту Бандеры в Киеве нужно провести опрос горожан.