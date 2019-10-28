В эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "ЛДНР".

Он также высказал мнение, что население этих территорий Украине не нужно - в отличие от самих территорий.

В последнее время призывы к дискриминации жителей Донбасса усилились. Однако они ограничивались в основном Facebook-страницами авторов таких заявлений.

На этот раз скандальное заявление прозвучало в эфире одного из национальных телеканалов. При этом ведущая Янина Соколова, которая интервьюировала Дроздова, не сделала попыток отмежеваться от сказанного или хотя бы поспорить с гостем.

Как уже рассказывала "Страна", постоянный вброс в информационное пространство тезисов о неравноправии людей из "ДНР" и "ЛНР" призвал сорвать робкие начатки мирного урегулирования на Донбассе - чтобы сами неподконтрольные территории не захотели вообще никаких форм интеграции с Украиной.

"Страна" разбиралась, какой очередной дискриминационный рецепт придумали для Донбасса на канале Порошенко.

Так говорил Дроздов

Журналист и бывший телеведущий ZiK пришел на "Рандеву" с Яниной Соколовой 26 октября. После просмотра ролика из "ДНР", где местные жители заявляли, что хотят жить с Россией, Дроздов напомнил, что раньше он защищал сепаратистов и пытался "влезть им голову". Но потом передумал.

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на "и" расставил", - объяснил свою эволюцию Дроздов.

Соколова зачитала один из постов Остапа о том, что жителям "ЛДНР" нужно заново пройти процедуру получения гражданства. И спросила его, а как быть с теми, кто остался в силу обстоятельств: больные родители или некуда ехать.

"Сто причин", - иронично кивнул журналист. И заявил, что разделяет вопрос территорий и населения.

"О территориях мы не спорим... Но я разделяю вопрос демографии, населения. Мы не будет разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собиратся на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу", - заявил Дроздов.

Он сказал, что "мы открываем для них двери, но при условиях, чтобы перед этими людьми поставили очень жесткие фильтры". Также Дроздов очертил очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".

"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", - предлагает телеведущий.

На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".

Затем журналист дал ряд характеристик жителям неподконтрольных территорий.

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР" кроме "Раши тудей" и Скабеевой ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.

Кто еще хамил жителям Донбасса

Буквально вчера активистка Маруся Зверобой на стриме с нардепом от "Евросолидарности" Софией Федыной заявила, что нельзя ни о чем спрашивать жителей даже подконтрольных территорий Донбасса. Так она прокомментировала поезду Зеленского в Золотое, где он пообщался с местным населением и заявил, что оно не против разведения войск.

"Главнокомандующий не едет по селам и не спрашивает мнение людей, обработанных российской пропагандой", - заявила Зверобой.

"Поясни, что вообще происходит в стране, сделай так, чтобы там каналы украинские нормально работали, чтобы человек мог сделать осознанный выбор, а не навязанный российской пропагандой. А потом ты будешь у них спрашивать, что они думают о разведении войск.

Но, к сожалению, ты не сможешь, с@ка, этого сделать, а знаешь, почему? Потому что ты, п@р, сам не знаешь, потому что у тебя мозги обработаны российской пропагандой. Потому что ты совком был, совком остался. Ты президентом стал, потому что тебя, б@, фабрики и ботофермы сделали", - заявила подруга Федыны.

По сути она заявила, что с населением Донбасса разговаривать вообще не нужно, да и вообще голосовала за Зеленского "ботоферма". А далее она перешла к нецензурному перечислению способов смерти президента, о чем уже рассказывала "Страна".

Вообще октябрь оказался урожайным на такого рода заявления.

8 октября экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер Игорь Кондратюк озвучил свою версию урегулирования ситуации на Донбассе после того, как Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Среди 10 пунктов "программы Кондратюка" - выселение жителей Луганской и Донецкой области за пределы страны, если они не подтвердят желание жить в Украине, а также лишение их избирательного права на 10 лет. А тех, кто был причастен к организации т.н. "референдумов" Кондратюк предложил лишить права голосовать пожизненно.

Свое мнение шоумен обнародовал на своей странице в Facebook.

"Формула Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе.

1. Украина возвращает контроль над своими восточными границами (мирно, с помощью ОБСЕ, миротворцев ООН и всех типа важных организаций). Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ пункт, ради которого дипломаты / руководители из разных стран собираются в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - заставить РФ закрыть свою границу с Украиной. Все другие вопросы на таких переговорах не обсуждаются в силу ненужности.



2. После получения Украиной полного контроля над восточной границей боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" добровольно сдают оружие.



3. Те, кого украинским военным судом будет определено военными преступниками - сидеть установленные судами сроки.



4. Жителям так называемого ОРДЛО течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться - хотят ли они жить в государстве Украина.



5. Кто не хочет - в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда.



6. Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.



7. Лица, которые были причастны к организации так называемых "референдумов" о так называемых "ЛНР" и "ДНР", и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда.



8. Во время выполнения пунктов 1-7 Россия молчит, будто в рот воды набрала!



9. После выполнения пунктов 1-7, по такой же формуле проводится освобождения Крыма от рашистив.



10. Гарантом выполнения формулы Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе выступают все ядерные страны, кроме РФ".

За пару дней до рецепта Кондратюка свою формулу предложил львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры".

Он призвал избивать жителей Донбасса за неправильный ответ на "Слава Украине". Также он предложил закрыть в регионе все вузы и не платить пенсии. А "коллаборантов" пропускать через фильтрационные лагеря, которые нужно оборудовать в шахтах.

По его словам, только 40 лет зачисток сделают временно неподконтрольную территорию "по-настоящему украинской".

"Хотите правду, как вернуть Донбассе Когда мы войдем туда.

40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии нахер. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.

Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.

И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...

ПС. Забыл. Все магазины должны быть Рошен. А по телевизору 95 квартал. И п@здить.

Я на старости готов стать руководителем фильтрационного лагеря или полиции Горловки" - написал Радык в Facebook.

О чем говорит эскапада Дроздова и других

Как видим, заявления, требующие поразить в правах жителей "ДНР" и "ЛНР" в последние недели резко участились.

"Страна" уже объясняла, почему это произошло. Вал дискриминационных высказываний возник после того, как власть подписалась под формулой Штайнмайера и разведением войск на Донбассе.

Слова Дроздова и Ко преследуют две основных цели.

Первая - это попытка отбить желание у населения "ЛДНР" возвращаться в Украину. И сделать такие попытки токсичными прежде всего "республиках".

Ведь статус-кво "ни мира, ни войны" длит политическое бытие многих сил внутри Украины. А за ее пределами - помогает держать в тонусе антироссийскую повестку и санкции против Москвы (в этом заинтересованы определенные круги США).

Вторая цель данных выпадов имеет две стороны.

С одной она показывает бессилие новой власти, которая боится наказывать за явно античеловечные и уголовно наказуемые призывы. Это мобилизует радикальное крыло "партии войны" и показывает, что можно безнаказанно усиливать накал борьбы против Зеленского ("геть Зеленского", - не стеснялся в выражениях Остап Дроздов).

Вся эта "вакханалия бессилия" происходит на фоне открытого неподчинения властям националистов, которые окопались в Золотом и срывают разведение войск на Донбассе.

С другой стороны это явная провокация. Если власть начнет преследовать авторов подобных призывов, это можно будет объявить репрессиями против патриотов. Что также будет подпитывать уже готовящийся у националистов майдан против Зеленского.

Особенно это заметно на примере с активисткой Марусей Зверобой, которая вчера призвала убить президента. Правда, во фракции "Слуги народа" заявили, что претензий по этому поводу не имеют. Показывая, что давать ответку не собираются.

Шоу, в котором участвовал Дроздов, вывело эту историю на новый уровень: на этот раз она прозвучала на уровне всеукраинского телеканала. Причем вышла не в прямом эфире, а в записи. То есть все спорные моменты порошенковский "5 канал" мог вырезать, но этого не сделал.

Напомним, что Нацсовет по телерадиовещанию проводил многочисленные проверки телеканала NewsOne за то, что там звучали призывы дать Донбассу особый статус (что и так прописано в принятом Радой законе) и за выражение "партия войны". Регулятор называл это разжиганием розни и вражды.

Чисто юридически теперь Нацсовет имеет право инициировать похожий процесс против "5 канала". Поскольку здесь как раз самое очевидное разжигание вражды по региональному признаку.

На что, видимо, и рассчитывают у экс-президента, который с одной стороны полагает, что закрыть канал у Зеленского не посмеют, испугавшись "активистов". С другой - надеясь получить ярлык преследуемого политика, что резко затрудняет дальнейшее уголовное преследование Порошенко.

Если же власть проигнорирует и этот скандал - то пропаганда как против Зеленского, так и против мира на Донбассе будет только усиливаться. И с каждым таким витком давать адекватный ответ будет все сложнее.