Бывшая жена солиста группы "Токио" Ярослава Малого Наталья Симакова собирается лишить его родительских прав. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщило доверенное лицо Симаковой, супруги долгое время не могли завести детей, но когда это случилось и у пары родилась долгожданная дочь, Малой решил резко изменить свой жизненный уклад.

Как сообщается, Ярослав завел роман на стороне с некой Ольгой Райдер (Рахель Ору - Ред.), ушел в иудаизм и уехал в Украину. "Денег дочери не шлёт, совсем её не видит (той уже 6), за купленный дом на Рублёвке ипотеку не платит. Да и выступления исчезли", - пишет канал.

В связи с этим Симакова хочет лишить музыканта родительских прав. При этом, отмечается, сам Малый пока никак не отреагировал на заявление своей бывшей жены.

Скриншот: t.me/breakingmash/14555

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также мы писали, что Верховный Суд решил, что не может лишить мать родительских прав, если дочери за нее стыдно.