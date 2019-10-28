В авиакомпании Ryanair запустили два новых рейса из Харькова – в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша). Об этом передает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу авиакомпании в понедельник, 28 октября.

"Мы рады начать наш зимний харьковский сезон с запуска двух новых маршрутов – в Познань и Вильнюс. Всего этой зимой от Ryanair будут работать три харьковских направления, и мы планируем перевезти 170 тысяч пассажиров", – сказала менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.

Акционная цена на билеты на оба рейса стартует от 419 гривен (без учета багажа) и будет действовать до полуночи 30 октября.

Первый самолет из Харькова в Вильнюс отправился 27 октября в 9:30 – рейс впервые соединил Харьков прямым авиасообщением с Литвой. В дальнейшем рейсы планируют выполнять по средам и воскресеньям. Продолжительность пути составляет 1 час 45 минут.

В Познань Ryanair из Харькова будет летать по четвергам и воскресеньям. Продолжительность пути составляет 2 часа 25 минут.

Как сообщала "Страна", с 30 марта 2020 года в Ryanair намерены запустить прямые авиарейсы из Херсона в Вену (Австрия). Обслуживать рейсы будет "дочка" Ryanair Lauda (ранее - Laudamotion).

Напомним, что в бюджетной авиакомпании Wizz Air анонсировали сразу шесть новых маршрутов из Запорожья, где завершили ремонт аэропорта.