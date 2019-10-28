Новый закон "О городе Киеве - столице Украины" (законопроект №2143-3) будет принят до конца этого года.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Дмитрий Гурин (фракция "Слуга народа"), пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что это будет в этом году", - сказал Гурин журналистам в Киеве в понедельник, после заседания рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта.

Он отметил, что в данный законопроект ко второму чтению предложено более тысячи поправок. "Мы понимаем, что подгруппы будут работать столько, сколько необходимо… я думаю, что это несколько недель. И потом у нас еще подкомитет, на котором будет приниматься решение, и комитет, на котором мы будем принимать окончательное решение по редакции ко второму чтению", - сказал депутат.

Отмечается, что на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта №2143-3 ко второму чтению было принято решение создать несколько подгрупп, которые будут работать над текстом законопроекта ко второму чтению.

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