С апреля 2020 года в Турции будет введен "налог на проживание", который будет распространяться на туристическое жилье, питание, развлечения и другие услуги. Об этом со пишет РБК.

Сбор в размере 1% от стоимости услуги будут платить не туристы, а местные гостиницы, мотели, кемпинги, а также арендаторы апартаментов и гостевых домов. Такая ставка будет действовать до конца 2020 года, затем она вырастет до 2%.

Федерация отельеров Турции (TUROFED) выступила против принятия закона, в том числе, потому, что в октябре прошлого года представителей сферы уже обязали платить взносы в Агентство по развитию туризма.

Туристы прочувствуют введение нового налога только в следующем году, так как многие отельеры уже выставили предложения в продажу на будущее лето. А вот через сезон все гостиницы Турции увеличат стоимость проживания как минимум на 2%.

Напомним, в Венеции всех туристов решили обложить новым налогом.

Также мы писали, что в Египте ужесточили правила для туристов.