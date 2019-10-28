Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к вечному огню в честь 75-й годовщины освобождения Украины от нацистов в компании лишь спикера Дмитрия Разумкова.

Не было ни премьера Гончарука (который до того приходил на концерт неонацистской группы "Сокира Перуна"), ни главы Офиса президента Богдана, ни других топ-чиновников.

"Как-то жиденько руководство пришло на 75-годовщину освобождения Украины. Где правительство, где группа Коломойского (к ней причисляют Богдана - Ред.), где соросята (так называют членов правительства, включая Гончарука - Ред.)? Это и все на кого может опереться Зепрезедент в вопросах истории и нац.памяти?" - прокомментировал фото политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту пользователи выразили свое негативное мнение к мероприятию. "Даже Гончарук не стал утруждаться...", "Позор!", "А соросятки с коломойскими просто не хотят кривить душой - ну не их это праздник, не их."

Были и те, кто поддержал президента: "Самое главное, что президент пришёл. Все остальные - если они не имеют желания почтить память и низко поклониться всем людям, которые боролись против фашизма и нацизма и Победили - это говорит о том, что они временные люди на своих местах и в этой стране".

"Главное не количество подхалимов, а качество убеждений" - писали пользователи.

Скриншот: Facebook/Кирилл Молчанов

Ранее "Страна" сообщала, что в поздравлении Зеленский намекнул на Красную армию и УПА, не называя их прямо.

Также мы рассказывали, что НБУ выпустили юбилейную монету, посвященную 75-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. На ней изобразили советского солдата вместе с бойцом УПА.

"Страна" объясняла почему такая монета к 75-летию освобождения Украины выглядит неуместной и даже кощунственной.