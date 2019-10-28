Первая теннисная "ракетка" Украины Элина Свитолина установила новый рекорд на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals) в Китае.

В Шэньчжэне в ходе победной игры с Каролиной Плишковой из Чехии в первой партии при счете 7:6 спортсменки провели тайбрейк (14:12). Он стал самым продолжительным в истории турнира.

Ранее рекордными в истории Итогового турнира были три тайбрейка, в которых было сыграно по 24 очка: в 1984 году Гелена Сукова со счетом 13:11 обыграла Джо Дьюри, в 1996-м Штеффи Граф - Линдсей Дэвенпорт, а в 2012-м Виктория Азаренко - Анжелик Кербер.

"Это был, вероятно, один из самых длительных тайбрейков (14:12), который я сыграла в своей карьере. Я просто старалась играть очко за очком. Я даже не думала особо о том, что нужно выигрывать, просто старалась играть в свой теннис. Наверное, он все-таки немного затянулся", - цитирует слова Свитолиной пресс-служба Федерации Большого тенниса Украины.

Напомним, 25 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с другими спортсменками приняла участие в большом гала-шоу WTA Finals в Шэньчжэне. В своем Facebook теннисистка выложила яркое фото с торжественной церемонии.