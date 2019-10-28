Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу АО КБ "Приватбанк" и оставил в силе предыдущее постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области об отклонении кредиторских требований банка к ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" на 1,5 млрд гривень. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.12.2018 года (по результатам проведения предварительного заседания в части отклонения и невнесения в реестр требований кредиторов ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" денежных требований АО КБ "Приватбанк" в размере 1504966028,08 грн) и постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 27.05.2019 по делу № 904/8902/17 оставить без изменений", - говорится в тексте решения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Отметим, в 2019 году также не была удовлетворена апелляционная жалоба Приватбанка о признании кредитных требований к Днеправиа в размере 1,5 млрд гривень. Условия кредитных договоров, подписанных между Приватбанком и Днеправиа в 2011-2014 годах, были признаны недействительными.

ОАО "Авиационная компания "Днипроавиа" стало самостоятельной компанией в 1996 году до того оно существовало как Днепропетровский объединенный авиаотряд в составе авиакомпании Аэрофлот. В 2017 году постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области по заявлению ОАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" было возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО "Авиационная компания "Днеправиа".

"Дниправиа" прекратило свою деятельность в 2018 году, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был передан авиакомпании "Роза ветров".

Напомним, что "Приватбанк" хотел взыскать с авиакомпании Коломойского более 2 млрд гривен.