Во вторник, 29 октября, в Украину придет настоящий осенний холод вместе с дождями. Ночью и в первой половине дня возможен туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и центральных областях Украины ночью будет от +2 до +8 градусов, а днем - от +7 до +10 градусов. На юге и востоке страны ожидается +13...+15 градусов днем и +6...+9 градусов ночью.

Во всех регионах, кроме Луцка, Ровно, Тернополя, Хмельницкого, Винницы, Житомира, Киева и Чернигова ожидается дождь.

В Киеве осадков не ожидается, ночью и в первой половине дня туман. Ночью температура воздуха +3...+5, градусов, днем потеплеет до +7...+9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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