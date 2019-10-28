Приватизация госпакета акций ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций) возможна в течение нескольких лет. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, комментируя соответствующий вопрос относительно перспектив приватизации, пишет Интерфакс-Украина.

"В настоящее время "Центрэнерго" находится в Фонде государственного имущества. Это означает, что оно в определенном процессе подготовки к приватизации и, потенциально, на протяжении двух лет, с реструктуризацией, наведением порядка – мы знаем, что "Центрэнерго" очень долго было фактически в стадии банкротства, из которой приватизировать компанию достаточно сложно, – оно возможно (будет готово – Ред.) к приватизации", – сказала она.

Как сообщалось, ФГИ 29 октября 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства данным, подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако конкурс не состоялся. Оба указанных претендента не были допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствовала требованиям законодательства.

В июне 2019 года Окружной админсуд Киева в обеспечение иска ООО "Укрдонинвест" наложил запрет осуществлять какие-либо действия по приватизации "Центрэнерго" в рамках возбужденного еще в 2004 году дела о признании ПАО банкротом. В судебных материалах 2015 года общая сумма требований "Ровенькиантрацит" оценивалась в 42,88 млн грн. По данным комитета кредиторов генкомпании, на май 2019 года доля угольной компании составляла 31% конкурсных требований в рамках процедуры банкротства.

19 августа 2019 года Хозсуд Киева принял решение прекратить производство по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго", удовлетворив ходатайство ФГИ. Бывший на тот момент главой фонда Виталий Трубаров на своей странице Facebook выразил надежду, что вскоре также будет снято обеспечение по иску ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева, которым ФГИ запрещено осуществлять любые действия по приватизации "Центрэнерго".

В середине сентября 2019 года стало известно, что Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил решение Хозсуда Киева о прекращении производства по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго". Соответствующее решение было принято для рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Транснова" и ООО "Баланс-Групп", входящих в комитет кредиторов компании. "Баланс-Групп", бенефициаром которой является подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков, была одной из шести компаний, заявивших о намерении участвовать в приватизации "Центрэнерго".

В середине октября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" и оставил в силе решение о прекращении производства по делу о банкротстве компании. Кредиторы в свою очередь заявили о намерении обжаловать решение в Кассационном хозяйственном суде.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн.

Напомним, что Коломойский через суд вернул себе полный контроль над "Центрэнерго".

Также "Страна" разбиралась, как отмена запретов по приватизации поможет поделить самые ценные госактивы.