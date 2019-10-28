В Киеве произошел пожар в больнице скорой помощи на улице Братиславской. Огонь удалось потушить. По данным пресс-службы ГСЧС, в кабинете на третьем этаже больницы загорелась мебель.

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место происшествия отправили спасателей из ближайших подразделений. Пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров, удалось локализировать к 14:02, а в 14:32 он был полностью ликвидирован.

"Во время тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно под очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - сообщили спасатели.

Всего к тушению пожара были привлечении 53 человека личного состава пожарных и 12 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киевском Гидропарке в ночь на 28 октября произошел пожар в кафе. Огонь запылал в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться. Также сообщается, что от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

В США в Калифорнии из-за лесных пожаров из домов вынуждены были бежать 180 000 человек.