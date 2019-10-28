Депутаты фракции "Слуги народа" инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США с просьбой не причислять отряд специального назначения "Азов" к террористическим организациям. Об этом свидетельствует проект обращения, разосланный фракциям, передает "Интерфакс-Украина".

"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно "батальона Азов", - говорится в документе.

В нем также указано, что официально "батальон Азов" является отдельным отрядом специального назначения "Азов" – воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Также приводится история подразделения.

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года", - говорится в проекте обращения.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

"Попытки назвать одно из официальных … подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", - говорится в проекте обращения, предложенном фракцией "Слуга народа".

Ранее "Страна" объясняла, почему в США хотят приравнять "Азов" к ИГИЛ.

А глава МВД Арсен Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".