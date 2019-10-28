В Чернигове в школе № 7 произошла вспышка гепатита А. Занятия в этой школе приостановили до конца недели из-за болезни.

Как сообщили в Черниговской городском совете, на данный момент в больницу попали уже 16 школьников. Детям назначено соответствующее лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Кроме того, все сотрудники и учащиеся 1,2 и 5 классов пройдут обследование.

Предварительно причиной быстрого распространения инфекции стало то, что женщина, которая работает на школьной кухне, больна. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Ранее "Страна" сообщала, что в больницу с гепатитом А попали дюжина школьников и работник столовой.

Также мы рассказывали, что гепатит С теперь разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет.