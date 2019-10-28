В Запорожской области на кладбище 21-летний военнослужащий совершил суицид. Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24" в понедельник, 28 октября со ссылкой на местную полицию.

По данным журналистов, трагедия произошла около полудня в субботу, 26 октября. Информация о ЧП с участием военнослужащего одной из местных воинских частей в выходные прошла в местных социальных сетях. Затем ее подтвердили в пресс-центре областного управления полиции.

По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские выясняют обстоятельства и причины, подтолкнувшие молодого парня-военного к суициду.

Как сообщала "Страна", в военном госпитале Киева скончался солдат срочной службы, который 13 октября был доставлен из танкового учебного центра "Десна" Черниговской области. Парню 14 октября исполнилось 25 лет. В сопроводительных документах было указано, что тяжелую черепно-мозговую травму солдат получил "при падении на лестничном пролете в своей части".

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Также стало известно, что в центре Одессы на балконе своей квартиры повесился 29-летний военнослужащий. Его тело обнаружила мама.