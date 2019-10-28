Летом у киевлянина Максима Шкварко угнали автомобиль Mazda 6 в столице, нашлась же машина в Харькове, на ней катались местные полицейские. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Летом мужчина вышел на балкон покурить и не обнаружил на месте парковки своего автомобиля. Прибывшие на вызов полицейские приняли заявление об угоне и заявили, что шансы найти авто довольно большие. Однако при этом пострадавший решил взяться за поиски самостоятельно.

Мужчина решил сосредоточить поиски в Броварах — именно там в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его авто Mazda 6. Однако поиски не увенчались успехом. Тогда Максим решил привлечь друзей и знакомых правоохранителей, написал посты в соцсетях и буквально по минутам стал восстанавливать маршрут, по которому могли вывезти его автомобиль.

В соцсетях через месяц с Максимом Шкварко связался неизвестный. Он сообщил, что видел объявление о продаже его авто в закрытой группе, где продают ворованные машины. После этого владелец угнанной машины связался с автором объявления и попросил прислать побольше фото, которые и помогли убедиться, что это действительно его угнанный автомобиль. По словам Шкварко, он был готов выкупить авто у угонщиков, но продавец просто исчез.

После этого мужчина стал разглядывать фото в объявлении через лупу и смог разглядеть номерные знаки. Они указывали на то, что Mazda 6 находится в Харькове. Друзья Максима помогли найти дом, на фоне которого был сделан снимок, однако записи камер видеонаблюдения получить так и не удалось.

Через некоторое время Шкварко позвонил знакомый харьковчанин и рассказал, что видел его автомобиль с теми же номерами, только немного модифицированный. Однако знакомый Максима совершил ошибку - он попытался заговорить с угонщиками. В результате автомобиль вновь исчез. Через некоторое время Шкварко удалось выяснить, что на его Mazda 6 уже около месяца ездят два брата, которые работают в полиции.

"Последний раз где мою машину видели: из нее вышел оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий Сергеевич. Он передал ключи своему брату, следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артему Сергеевичу. Тот сел в машину и уехал... Я пришел в РОВД — вышел Артем Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю, слушай, говорю, ну по-нормальному, выкати мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений", - рассказал Максим Шкварко.

Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник рассказала, что, по словам следователя, он взял машину на прокат за 200 долларов и вернул ее тому человеку, у которого ее брал. Шкварко написал заявление, чтобы харьковские правоохранители начали служебную проверку Артема Герасимова. А вот сам Герасимов заявляет, что не понимает, о чем идет речь.

В настоящее время правоохранители начали служебное расследование. Артема Герасимова отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Видео: YouTube/ ТСН

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