Правоохранители задержали организатора и двух исполнителей, которые расстреляли машину под Книжичами Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области и в пресс-службе столичной прокуратуры.

Злоумышленники ждали жертву в засаде и осуществили 9 выстрелов, после чего скрылись с места происшествия. Один из подозреваемых протаранил машину пострадавших. Другой подозреваемый из кустов на обочине дороги начал стрелять в лобовое стекло автомобиля. Пострадавшие покинули салон машины и побежали, а злоумышленник совершил еще несколько выстрелов в их сторону.

"Две пули попали в одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения. Однако он начал сопротивляться. Именно благодаря этому злоумышленникам не удалось завершить свой преступный умысел до конца" - заявили в прокуратуре.

После совершения преступления мужчины разъехались по разным городам страны - Винница, Киев и Кривой Рог.

28 октября правоохранители задержали злоумышленников. Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.

Исполнитель - 41-летний иностранец. В пресс-службе полиции УП сообщили, что мужчина гражданин России, который временно проживал на территории Вышгородского района. О его задержании сообщено посольству Российской Федерации и консульский отдел МИД.

Во время обыска у мужчины изъяли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола. Еще один соучастник - 34-летний житель Кривого Рога, который добровольно согласился принять участие в убийстве. Злоумышленник протаранил машину потерпевшего.

Организатору преступления сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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