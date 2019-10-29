28 октября в Украине похолодало до +9 днем и +4 ночью. А в конце недели ночью обещают и вовсе минусовую температуру. Между тем многие киевляне жалуются, что в квартирах еще холодно. Что происходит со стартом отопительного сезона в столице и регионах - разбиралась "Страна".

Когда включают отопление?

Отопление обычно включают, когда среднесуточная температура три дня подряд держится на уровне +8. Причем раньше, несмотря на температуру за окном, отопительный сезон в любом случае начинали с 15 октября. А в этом году решили ориентироваться на погоду.

В воскресенье, 27 октября, в Киеве днем было +17...+19, но уже в понедельник резко похолодало до +8 днем и +4 ночью.

Зная о похолодании, в столице приняли решение запустить процесс подключения домов уже с 25 октября. Из-за теплой погоды это стало самым поздним запуском системы за последние 10 лет.

В остальных регионах решение о старте отопительного сезона принимают местные власти. Например, во Львове централизованное отопление заработает с 29 октября, в Николаеве - с 31 октября, в Одессе - с 1 ноября.

Отопление в Киеве

В Киеве отопительный сезон начался с 25 октября. Об этом сообщали в пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко с уточнением, что система теплоснабжения Киева – самая большая в Европе, поэтому для ее запуска на полную мощность понадобится приблизительно 10 дней.

То есть батареи должны потеплеть до конца этой недели - 3 ноября. Но это в теории.

В КП "Киевтеплоэнерго" проинформировали, что одновременно все дома подключить не получится, во избежание аварийных ситуаций из-за резкой тепловой нагрузки.

Подавать тепло сначала будут в дома, которые расположены ниже и с меньшим количеством этажей. А после стабилизации гидравлического режима коммунальщики обещают, что батареи потеплеют и в высотках, расположенных на более высоких участках столицы.

По данным министерства, в Киеве в понедельник было подключено 42% жилых домов и почти 95% социального фонда (школы, больницы, детсады).

Интересно, что с понедельника в школах Киева стартовали осенние каникулы. Поэтому есть определенные сомнения, что чиновники на самом деле отапливают пустые школы.

На эту тему "Нафтогаз Украины" решил потроллить Кличко - на официальной странице компании в Facebook появился совет для столичного мэра - включать батареи избирательно, ведь через неделю, 4 ноября, ожидается до +11 днем, а школьники уйдут на каникулы, поэтому в школах можно не топить.

Раньше других районов тепло дали в Оболонском районе, правда, к понедельнику его включили еще не во всех домах. О теплых батареях сообщают жители Шевченковского района, местами начали подавать тепло на Левом берегу. А вот жители Печерского и Голосеевского районов говорят, что в квартирах еще холодно.

Ситуация в регионах

По данным Минрегиона, по состоянию на 08:30 28 октября отопительный период начался во всех регионах Украины. В первую очередь это касается социальных объектов. Жилой фонд к отоплению еще не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой.

Больше всего жилых домов, по состоянию на 28 октября, подключили к теплу в Ивано-Франковской области - 80%, в Винницкой - 60,9%, в Харьковской - 57,8%, в Кировоградской - 43%, в Киеве - 42,8%, в Житомирской области - 41,2%, в подконтрольной части Донецкой области - 40,1%. В остальных регионах подключили треть и менее трети жилого фонда.

В Одессе тепло в жилые дома начнут подключать с 1 ноября.

В Запорожье отопительный сезон стартовал с 28 октября - дома обещают подключить до 4 ноября. Причем, пока в школах каникулы, решили, что первым делом начнут прогревать не школы, а детсады, больницы и роддомы, а в классах дадут тепло к следующему понедельнику.

Во Львове запустят процесс с 29 октября.

В Николаеве местные власти и коммунальщики предлагают начать отопительный сезон с 31 октября.

Но это все официальная информация. Судя по запросам в Google, больше всего люди мерзнут в Запорожье, Чернигове, Полтаве и Житомире. Из этих городов за последние дни растут поисковые запросы "когда включат отопление 2019".

Погода на ближайшие недели

Что касается того, потеплеет ли в ближайшее время в Киеве, то сайт Gismeteo сообщает, что на этой неделе будет +4...+10. На следующей воздух еще прогреется до +13, но уже с 7 ноября днем обещают минусовую температуру и снег.

Ранее мы писали, что уже на старте отопительного сезона некоторые киевляне уже получили платежки за тепло, причем с рекордными суммами.

Также мы писали, какими будут тарифы на отопление в регионах Украины.