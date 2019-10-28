Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало список 10 украинских государственных компаний сектора с наибольшим показателем чистой прибыли по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в сумме 10 госкомпаний заработали более 32 миллиардов гривень чистой прибыли. Подавляющее большинство прибыли заработал НАК Нафтогаз - около 75 % от всей суммы. За ним следуют энергетические предприятия: "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Энергоатом". Укрзализныця заработала более 1 милллиарда и заняла 5 место. Администрация морских портов - 853,6 миллиона.

Аэропорт Борисполь, руководство которого выступило против передачи предприятия в концессию, занял 7 место и заработал 792,5 миллиона гривен чистой прибыли.

Скриншот: me.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что самым прибыльным для "Укрзализныци" стал поезд Киев-Москва.

Также мы сообщали, что в последний год президентства Порошенко киевская Roshen увеличила чистую прибыль в четыре раза.