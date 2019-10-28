Сегодня Владимир Зеленский назначил на пост губернатора Киевской области Алексея Чернышева.

Он харьковчанин, человек из бизнеса и очень хорошо обеспечен финансово.

"Страна" выяснила, что известно о Чернышеве, который будет руководить столичным регионом.

Биография Алексея Чернышева

Алексей Михайлович Чернышев родился 4 сентября 1977 года (42 года) в Харькове.

В первой столице Украины он вырос, там же окончил два вуза. Скачала - "Народную украинскую академию" по специальности "Экономика предприятия", а затем получил диплом правоведа в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Дополнительное образование по программе "Управление проектами" он получил в Пенсильвании (США).

Глава Киевской ОГА Алексей Чернышев и Владимир Зеленский 28 октября 2019. Фото: Офис президента

Алексей Чернышев - бизнесмен, и в целом человек не бедный. Из его биографической справки становится известно, что свой капитал он заработал на операциях с коммерческой недвижимостью в Харькове, а потом перебрался в столицу.

В 2013 году Чернышев вошел в проект "Киевская Бизнес Гавань". Его суть - перенести центр жизненных интересов киевлян с правого берега на левый, а именно - на Троещину. Это хотели сделать в том числе путем создания там рабочих мест, однако проект реализовать не удалось.

В период Майдана Алексей Чернышев активно занимался бизнесом, и в 2014 году он открыл инвестиционную компанию VI2 Partners. Самая известная сделка этой фирмы - приобретение акций сети супермаркетов "Фуршет" у французов из Auchan Group. Сумма сделки не уточняется.

У Чернышева есть супруга Светлана, она - доцент Киевского национального университета им. Шевченко. Пара воспитывает двоих сыновей 2006 и 2014 года рождения - Михаила и Ивана.

Чернышев ранее был бизнес-партнером Александра Фельдмана - харьковского предпринимателя, совладельца рынка "Барабашово", а ныне нардепа от "Оппозиционной платформы За жизнь". А в Киеве Чернышов взаимодействовал со столичным застройщиком Андреем Вавришем, другом главы Офиса президента Андрея Богдана.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связывает нового губернатора с олигархом Игорем Коломойским. На своей странице в соцсети он утверждает, что Коломойсий якобы уже встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру.

Источники "Страны" в Раде говорят, что Чернышев по-прежему плотно связан с Фельдманом, а также с бизнесменом Павлом Фуксом. Последний, в свою очередь, по ряду проектов пересекается с Коломойским. "Через него, не исключено, и установилась связь", - говорит наш собеседник.

Отметим, что прежнего губернатора - Михаила Бно-Айрияна, одногруппника спикера Разумкова, активно сбивала команда Коломойского. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Декларация о доходах Алексея Чернышева

В конце сентября Чернышев подал декларацию о доходах как претендент на пост главы (видимо, как раз главы Киевской ОГА). Речь идет об отчетности бизнесмена за 2018 год.

В собственности Алексея Чернышева 209-метровая квартира в Киеве, 330-метровый дом в селе Романкове Обуховского района, там же земельный участок в 1412 метров - возможно, это придомовая территория.

У Чернышева и его супруги есть наручные часы самых известных и дорогих марок: Rolex (3 шт), Patek Philippe (2 шт), Ulysse Nardin (2 шт), A.Lange & Sohne (2 шт), Panerai, Cartier.

Также супруги не вешают часы из супермаркета и на стены. Подголовные часы у них марки Howard Miller, а настенные - Erwin Sattler.

Жена главы Киевской ОГА владеет украшениями таких элитных брендов: Cartier (4 шт), Tiffany, Van Cleef & Arpels. Также отображена в декларации сумка марки Hermes Kelly.

Еще у них есть 20 томов книг из цикла "Библиотека великих писателей", 85 томов энциклопедических словарей и 30 картин с живописью ХХ столетия.

У Алексея Чернышева с супругой в собственности четыре автомобиля: два Land Rover 2010 и 2018 года выпуска, Mercedes-Benz и Skoda Octavia 2010 года.

У новоиспеченного чиновника есть акции компании "Хартрон", в которой он также работал.

Ему принадлежат корпоративные права в четырех компания. Две из них в украинской юрисдикции - "Блум Девелопмент" и АМ Проперті Груп". А еще две - Cornicularius Limited и Fashion Retail LTD - зарегистрированы на Кипре и Британских Виргинских островах соответственно.

Всего же Алексей Чернышев в 2018 году был конечным бенефициаром восьми компаний с юридическими адресами в Киеве и в Харьковской области, на Кипре и Британских Виргинских островах, а также в Вене (Австрия).

Австрийский бизнес Чернышева принес ему в прошлом году 2,2 млн гривен. Еще один солидный доход - 19,5 миллионов гривен - в минувшей году Чернышев получил от продажи ценных бумаг. Все остальные бизнесы денег, видимо, не приносили, поскольку в декларации они не отображены.

Самый крупный счет Чернышева - 50 тысяч евро - открыт в Erste Bank. А вот на счету чиновника в ПриватБанке копейки - 345 гривен.

Наличными он хранит 750 000 тысяч долларов. Еще 115 000 долларов наличными - у его супруги.

В минувшего году Чернышев дважды давал взаймы - 5 и 1,2 миллионов гривен.