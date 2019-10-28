Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины вместе со Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований задержали чиновника Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины после получения взятки в размере $30 тыс. Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

Взятку начальнику одного из отделов регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях дал директор одного из государственных предприятий. По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора взятку сумме 30 тысяч долларов США за помощь в согласовании документов о распаевании земель предприятия, а также в продлении контракта по дальнейшему пребыванию последнего в должности директора.

Чиновник Фонда госимущества был задержан сразу после получения взятки. Во время обыска у него дома обнаружили наличные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

По факту получения госслужащим неправомерной выгоды ведется расследование по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Ранее "Страна" сообщала, что глава ФГИ подал недостоверные данные в своей декларации и декларации жены.

Также мы рассказывали, что Зеленский дал старт массовой приватизации и уже передал ФГИ первые пять предприятий.