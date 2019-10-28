Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк уходит в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства", - написал он.

По словам Лавренюка, он принял такое решение, так как, на его взгляд, на переходном этапе, после смены руководства МИУ, его функция выполнена.

Отметим, что Лавренюк занимал должность заместителя министра инфраструктуры с 2016 года. Он отвечал за портовое направление, а в СМИ его называют человеком главы МВД Арсена Авакова. В сентябре сразу несколько профильных ассоциаций опубликовали письма на имя президента и премьера с просьбой не допустить переназначения Лавренюка, так как с ним связан ряд коррупционных скандалов.

Скриншот, фото: Facebook/ Юрій Лавренюк

Напомним, в начале октября министр инфраструктуры Криклий уволил трех глав морских портов Украины.

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