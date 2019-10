Первая ракетка Украины и 8-я ракетка мира Элина Свитолина в двух сетах победила представительницу Чехии Каролину Плишкову (№2 в мировом женском рейтинге WTA) на Итоговом турнире WTA Finals. Он проходит китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Свитолина является победителем прошлогоднего турнира.

Встреча на корте длилась практически 2 часа и закончился со счетом – 7:6 (14:12), 6:4. Для победы Свитолиной оказалось достаточно трех брейков. Об этом сообщает Трибуна.

Она совершила 2 эйса при 1 двойной ошибке (7/6 у соперницы).Элина Свитолина находится в "Пурпурной группе", где также играют Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску и Симона Халеп. Из группы в полуфинал выйдут по 2 сильнейшие теннисистки.

