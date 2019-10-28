Активисты Национального корпуса, находящиеся в Золотом, заявили, что информация МВД об их разоружении преувеличена. Об этом в понедельник, 28 октября, заявил представитель Нацкорпуса Денис Янтарь в эфире телеканала Наш.

"Вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого, является натянутой информацией", - сказал он.

При этом Янтарь добавил, что определенные компромиссы были, но "они чересчур преувеличены". "Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ним на позиции в Золотом можем вернуться", - сказал представитель Нацкорпуса. Он сообщил также о возможной ротации активистов на линии разграничения у Золотого.

Кроме того, сегодня замглавы Нацполиции Троян опроверг намерение властей разоружить националистов в Золотом.

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции". Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42 года и он "не лох какой-то". Также Зеленский попросил добровольцев вывезти оружие из населенного пункта.

При этом националисты в Золотом заявили, что власть готовится их разоружать.

"Страна" разбиралась, что означает перебранка Зеленского с националистами в Золотом.