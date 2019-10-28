В Сирии в ходе специальной операции был ликвидирован Абу Хассан Аль-Мухаджир, которого называют ближайшим помощником главы ИГИЛ Аль-Багдади, о смерти которого заявляли ранее.

Об этом в понедельник, 28 октября, передает Reuters со ссылкой на курдов (SDF).

Представитель SDF отметил, что аль-Мухаджир стал объектом нападения недалеко от приграничного города Джараблус. По его словам, его удалось ликвидировать благодаря усилиям разведки SDF и вооруженных сил США.

Генеральный командующий SDF Мазлум Абди сказал, что это стало "продолжением предыдущей операции". Он назвал аль-Мухаджира правой рукой Багдади.

Также сообщается, что видеоматериалы горящего автомобиля, в котором якобы ехал Аль-Мухаджир, есть, но гибель его самого пока что не подтверждена самими террористами ИГИЛ. К тому же, позже, у курдов почему-то сообщили, что он ехал не в машине, а в бензовозе.

Как сообщала "Страна", в Минобороны России заявили, что у них нет достоверной информации о том, что военные США действительно провели операцию по уничтожению лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что нарастание числа участников и стран, якобы задействованных в операции США, каждый из которых выступает с противоречивыми подробностями, "порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе".

Напомним, что в интервью американскому телеканалу Fox News бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что террористы ИГИЛ являются порождением и инструментом политики США.