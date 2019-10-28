Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей "Национального корпуса" собираются выгонять из Золотого. Об этом пишет LB.ua.

По словам Трояна, полиция и военная служба правопорядка приезжала к дому, где расположились представители "Национального корпуса" для обычной проверки.

Фото: lb.ua

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное", - сказал Троян.

На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: "Такой команды нету. Это неправда, это ложь - так нельзя делать"

"Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", - сказал Троян.

Напомним, во время визита в Золотое (Луганская область) 25-26 октября президент Зеленский узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте. Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта.

Также "Страна" сообщали, что националисты в Золотом заявили, что власть готовится их разоружать.