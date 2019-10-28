Экс-главе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак объявили о подозрении в недостоверном декларировании. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, она в декларации за 2016 не указала автомобиль, который находился в постоянном пользовании и был приобретен близким ей лицом за 544 тыс. гривен. Ее действия квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины.

Подача заведомо недостоверных сведений в декларации или умышленное сокрытие сведений наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отметим, что на сайте НАБУ не указывается напрямую имя Корчак.

Напомним, в 2018 году Национальное агентство по предотвращению коррупции решило не проверять декларацию экс-председателя Наталии Корчак по запросу НАБУ и скрыло факт обращения.

Также мы писали, что в августе текущего года в Соломенском районном суде Киева отменили постановление НАБУ о закрытии дела против экс-главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая назначала премии сама себе.