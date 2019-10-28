Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на этот пост Алексея Чернышева.

"Уволить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №776/2019 от 28 октября.

Также указом от №777/2019 глава государства назначил на эту должность Алексея Михайловича Чернышева.

Алексей Чернышев и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Чернышев родился в 1977 году в Харькове. Украинский бизнесмен, инвестор. В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. В 2014 году Чернышев основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов.

Чернышев также занимал пост президента ГК "АВЭК" с 2005 года, а в дальнейшем – главы набсовета ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" с 2007 по 2012 год. Он является учредителем ООО "МСБ Финанс", входящей в концерн АВЭК, АО "Холдинговая Компания Синтез", ООО "Блум Девелопмент".

Новый губернатор выступил инициатором и партнером масштабного инфраструктурного проекта "Киевская Бизнес Гавань". Также по его инициативе и за поддержки было создано "Школу управления коммерческой недвижимостью".

20 октября Бно-Айриян, которого Зеленский назначил главой Киевской ОГА в июле, подал заявление об отставке.

Напомним, что Зеленский пообещал поговорит с главой КГГА Кличко, перед тем, как того уволить.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Зе-команда медлит со сменой главы КГГА и что происходит с Ткаченко.