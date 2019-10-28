Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" хочет увеличить повысить зарплату генеральному директору концерна Айварасу Абромавичусу в 18 раз до 18,6 млн гривен в год. Об этом Дубинский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 29 октября состоится заседание вновь сформированного набсовета "Укроборонпрома", на котором гендиректор Абромавичус представит стратегию развития концерна.

"Конечно же, не менее важной частью стратегии этого развития для Абромавичуса является размер его заработной платы и бонусов. Абромавичус не раз заявлял о намерениях увеличить объемы продаж концерна в 5 раз. Так вот, об этих планах в стратегии ничего не сказано. Вместо увеличения экспорта членам набсовета предлагается увеличить вознаграждение гендиректора "Укроборонпрома" в 18 раз", - написал Дубинский.

По итогам года это вознаграждение составит 18,6 млн гривен.

Набсовет "Укроборонпрома" оправдывает новый размер вознаграждения тем, что размер оплаты труда гендиректора не ограничен законодательством и подобные размеры вознаграждения есть в энергетических холдингах, таких как энергохолдинг ДТЭК и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", и в акционерном обществе "Укрзализныця".

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

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