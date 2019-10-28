Двухлетний мальчик и пятилетняя девочка выпали из окна больничной палаты, расположенной на втором этаже. Инцидент произошел в Великомихайловской больнице в Одесской области. Пострадавшие малыши - брат и сетстра. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а мальчик - повреждение позвоночника. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

Уточняется, что накануне дети были изъяты из неблагополучной семьи, условия жизни в которой - неприемлемы для детей. Для обследования брат и сестра были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Там их оставили без присмотра и произошло несчастье.

Сейчас дети госпитализированы в областную детскую больницу. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловском отделении полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и виновные в случившемся лица. За подобное правонарушение законом предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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