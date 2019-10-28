Олег Гладковский - бывший первый заместитель секретаря СНБО - выиграл суд у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о неявке на допрос. Суд признал обвинения НАБУ безосновательными. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец.



Адвокат Гладковского назвал это "первой победой в очереди побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям".

Ранее НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля этого года.

Гладковского задержали 17 октября, когда он пытался выехать за границу. Однако позже он вышел под залог, а следствие по делу продолжилось. Экс-заместитель секретаря СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением и недекларирование доходов.

Следствие считает, что из Гладковского государство закупило у "дочки" компании Богдан Мотор транспорт для армии по завышенным ценам, что привело к убыткам на сумму более 10 620 000 гривен.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что он не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что перед выходом из СИЗО Гладковского-Свинарчука допросили в НАБУ.

Также мы рассказывали, что Рябошапка заявил, что между делом Свинарчука и Пашинским есть "определенная связь".