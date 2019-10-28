По состоянию на конец октября более 30 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Луганской области получили российские паспорта. Об этом со ссылкой на данные главаря т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника пишет РИА Новости.

Пасечник утверждает, что жители обозначенной территории "с большим желанием участвуют в этом процессе". По его словам, помимо 30 тысяч людей, получивших российский паспорт, еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение. Леонид Пасечник предполагает, что к концу 2019 года число жителей так называемой "ЛНР", подавших документы на получение российских паспортов или уже получивших их, превысит 100 тысяч.

Напомним, по состоянию на конец сентября жители неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, по данным МВД РФ, получили более 35 тысяч российских паспортов.

Также мы писали, что с лета 2019 года жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ, опубликованным 1 мая. После этого Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса.