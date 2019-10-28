Сегодня, 28 октября, Высший антикоррупционный суд начал стадию изучения доказательств в деле экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В начале судебного суд утвердил следующий порядок судебного процесса: изучение доказательств (это 28 томов - Ред.), допрос свидетелей (заявлено тридцать свидетелей - Ред.), допрос обвиняемого и судебные дебаты.

За первые три часа судебного заседания, которое началось в 10:00, суд изучил 2 тома из 28. В 13:00 был объявлен перерыв до 14:00 и затем суд дальше продолжил изучать доказательства, предоставленные прокуратурой САП.

"Ввиду объема доказательств и скорости их изучения понадобится несколько судебных заседаний, чтобы изучить все представление доказательства по обвинению", - заявил в комментарии "Стране" прокурор САП Валентин Мусияка. Он также добавил, что у данного дела есть перспективы. "Если бы перспектив в этого дела не было, то его бы не направили в суд", - отметил он.

Отметим, что экс-министра Владимира Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины). По данным следствия, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, Омелян умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Фото: Страна.ua

Адвокат экс-министра Александр Лысак считает, что те доказательства, которые были переданы в суд и которые есть в материалах дела не доказывают вину обвиняемого Владимира Омеляна. "Сейчас трудно сказать какое будет решение суда, но в данном уголовном производстве я вижу нарушение криминально процессуального законодательства касательно сбора доказательств и формирования состава группы следователей, которые осуществляли досудебное расследование. Мы работаем над тем, чтобы получить оправдательный акт. Позицию стороны обвинения и защиты вы услышите, когда мы перейдем к стадии судебных дебатов", – сказал Лысак. Он добавил, что проверяя декларацию Владимира Омеляна НАПК никаких нарушений не установило.

Омелян от комментариев оказался, заявив, что не хочет комментировать каждый изученный судом том. Следующее судебное заседание назначено 30 октября на 10:00.

Фото: Страна.ua

Напомним, как суд отпускал на поруки министра транспорта Омеляна.