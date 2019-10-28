Дело в отношении экс-замминистра по вопросам ВОТ Юрия Грымчака передано из Госбюро расследований (ГБР) в Национальное антикоррупционное бюро. Оно ведется ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш, передает 112-Украина.

"Дело передано в НАБУ", - сообщила она. Также по словам Матяш, дело было передано из ГБР на прошлой неделе (21-27 октября).

Адвокат сообщила, что Грымчак остается в СИЗО. Залог за него никто не вносил.

Юрий Грымчак и его "помощник" Овдиенко были задержаны 14 августа в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины ("Мошенничество"). Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября или внесения залога в 6 миллионов гривен, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После этого суд постановил исправить ошибки в решении.

Как сообщала "Страна", в середине октября Генпрокуратура сняла с него подозрения в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием.

Напомним, что в Шевченковском районном суде Киева удовлетворили жалобу нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и обязали начать расследование в ГБР в отношении Василевской-Смаглюк из-за давления на телеканалы 112, NewsOne и ZIK.