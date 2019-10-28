В понедельник, 28 октября, пассажиров аэропорта "Киев" имени Сикорского эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта пишет "Интерфакс-Украина".

Об эвакуации пассажиров в Facebook сообщила журналистка BBC Ольга Мальчевская. По ее словам, людей посадили в автобусы, находящиеся на взлетной полосе, но никто не объяснил, что происходит, ссылались лишь на "чрезвычайную ситуацию". По состоянию на 12:43 всех вернули в терминал, огласили посадку на рейсы. Объяснений или извинений в объявлении от администрации аэропорта не содержалось.

В пресс-службе аэропорта заявили, что после анонимного сообщения о минировании здания аэропорта поисковые действия спецслужб продолжались около 50 минут, далее аэропорт продолжил работу в штатном режиме. В аэропорту связывают сложившуюся ситуацию с очередной волной анонимных звонков о минировании объектов по всей Украине.

Скриншот, фото: Facebook/ Olga Malchevska

Напомним, в аэропорту Санкт-Петербурга микроавтобус протаранил частный самолет.

Также мы писали, что в аэропорту "Киев" из-за тумана задерживали авиарейсы.