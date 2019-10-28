Создатель сериала "Твин Пикс" режиссер Дэвид Линч получил статуэтку почетной премии "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Ранее Дэвид Линч уже получал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Его лента "Человек-слон" получила сразу восемь номинаций на "Оскар", в том числе и за лучший фильм, однако ни одной награды. И теперь режиссер стал обладателем статуэтки.

Кроме Линча, аналогичные награды получили актер Уэс Стьюди ("Последний из могикан", "Танцующий с волками"), сценарист и режиссер Лина Вертмюллер ("Паскуалино "Семь красоток"") и актриса Джина Дэвис ("Тельма и Луиза").

Церемония прошла в ночь на 28 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. Почетный "Оскар" ежегодно присуждается за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии.

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