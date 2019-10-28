Съезд партии "Слуга народа" состоится в конце первой декады ноября 2019 года. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник в Киеве пишет Интерфакс-Украина.

"Если я не ошибаюсь, или 9 или 10 ноября это будет. Перечень вопросов будет еще формироваться, в том числе вопрос о замене главы партии", - сказал Разумков. Он отметил, что на съезде, в частности, будет приниматься решение о выборах в объединенных территориальных громадах.

До этого председатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.

Напомним, что партия "Слуга народа" перенесла съезд политсилы, который был запланирован на конец октября и на котором должны избрать нового председателя партии.

Ранее "Страна" писала о том, что Арахамия опроверг слухи о своем увольнении с должности главы фракции "Слуга народа".

Также мы сообщали, что Разумков намерен уйти с должности главы партии "Слуга народа".