Новости на сайте Bet On рассказывают о молодежи киевского "Динамо", которую европейские клубы готовы видеть в своих составах уже зимой.

20-летний Виталий Миколенко проводит уже третий сезон в главной команде "Динамо". Левый защитник по манере игры похож на Маркоса Алонсо из "Челси". Большая скорость, резкий старт, отличный пас и главное – понимание, когда нужно подключиться в атаку, забежать в нужную зону и открыться под пас. Именно поэтому молодой Миколенко – игрок основы киевского клуба. И сейчас у него почти что такой же статус в сборной Украины.

Миколенко выступает на таком уровне не первый год и с каждым новым сезоном только прогрессирует. Неудивительно, что Виталия не собираются отдавать ни за какие деньги. Летом боссы киевлян получили предложение от одного европейского клуба. Там очень хотели видеть Миколенко, за трансфер предлагали хорошие деньги – 15 миллионов евро.

Казалось, бы "Динамо" нужны деньги — киевляне не пробились в групповой раунд Лиги чемпионов, а букмекер 1xBet уже не верит в чемпионство "бело-голубых". Однако тут нужно пояснить два момента. Игорь Суркис не собирается отпускать футболиста. А 15 миллионов – слишком маленькая сумма за игрока с потенциалом Миколенко.

Возможно, Суркис даже за 40 миллионов евро не отдал бы своего воспитанника, который с учетом роста цен на трынке трансферов может через пару лет принести намного больше. С трансфером ван Дейка в "Ливерпуль" ценники на защитников также стали высокими – за них нормально платить более 50 миллионов евро.

К тому же клуб, который предлагал 15 миллионов евро за Виталия, вряд ли борется за чемпионство в своей лиги. Это точно не богатый клуб, который мог бы предложить больше. Но 15 миллионов – цена ниже рыночной, а это значит, что в услугах Миколенко была заинтересована условная "Аталанта". Хороший, крепкий середняк, но не гранд, где потенциально может играть Виталий в будущем. В пресс сообщались, что Миколенко также интересовались в "Милане" и "Сассуоло". При всем уважении к этим клубам – Миколенко достоин гораздо большего. "Милан" сейчас не тот и вряд ли в ближайшие годы будет бороться за Скудетто, а "Сассуоло" – приличный, самобытный середняк.

Естественно, Миколенко уже находится на радарах у многих клубов. Но предложения прямо сейчас не поступают, потому что "Динамо" дало понять, что не собирается отпускать Виталия за даже среднюю сумма. Турков это не останавливает. Один из ведущих клубов лиги "Фенербахче" готов приобрести Виталия. Зимой команда из Стамбула будет искать себе молодого и сильного левого края, которым может стать Миколенко. Ценник для турецких клубов – отдельная тема. Если в условный "Челси" можно продать игрока и за 35 миллионов, то у "Фенербахче" много денег – турки часто сорят ими и переплачивают. Поэтому ниже 50 миллионов евро турки не получат. Да и какой смысл "Динамо" вообще продавать одного из своих лидеров зимой?