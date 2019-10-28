Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) продолжит рассмотрение дела о лишения беглого экс-президента Виктора Януковича его звания. Об этом идет речь в повестке дня заседаний КСУ на 29-31 октября 2019 года, опубликованной на официальной странице суда.

Вопрос рассмотрят во время закрытой части пленарного заседания, которое состоится во вторник.

Напомним, 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны. 24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка хочет закрыть дела против Януковича.

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