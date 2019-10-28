Полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук отказался пожимать руку футболисту "Вислы" Доминику Фурману перед игрой чемпионата Польши из-за того, что тот обозвал его "бандеровцем". Об этом сообщает УНИАН. Видеозапись произошедшего опубликовали в твиттер-микроблоге.

Перед началом встречи футболисты-капитаны своих команд подошли к судьям, Фурман протянул Романчуку руку, однако тот демонстративно отказался пожать ее. При этом Романчук поприветствовал арбитров.

Конфликт между Романчуком и Фурманом возник в 2018 году. Тогда также во время игры между "Ягеллонией" и "Вислой" произошла потасовка, в ходе которой Фурман обозвал Романчука "бандеровцем". В Польском футбольном союзе провели расследование произошедшего.

Романчук родился в Украине, однако большую часть карьеры прожил в Польше. Он имеет двойное гражданство: в 2018-м футболист получил польский паспорт. В том же году игрок дебютировал за сборную Польши.

Podobno Furman dalej czeka... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn — Krzysztof Gorwa (@Drogba217Kris) October 27, 2019

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