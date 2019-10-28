Вечером в субботу, 26 октября, в Киеве, у ресторана MisterCat на Оболонском проспекте, 26, произошла массовая драка, в ходе которой прозвучали выстрелы. Соответствующее видео в Facebook обнародовал "Киев Оперативный".

Конфликт и драка завязались еще в помещении самого ресторана, позже ее участники вышли на улицу. В потасовке участвовало около 10 человек. Судя по видео, в ход пошли не только кулаки, но и оружие, так как во время драки звучали выстрелы.

Первым в бой с дебоширами вступили охранники частной охранной фирмы, потом на место прибыли правоохранители. Участников драки задержали в ресторане, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, вечером в Киеве пьяные военные устроили драку со стрельбой.

Также мы писали, что на Левобережной в Киеве после массовой драки умер на улице 22-летний парень.