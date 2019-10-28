В прокуратуре Днепропетровской области подтвердили информацию о том, что подозреваемый в причастности к растрате бюджетных средств при ремонте моста заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на днях был задержан, арестован, а затем освобожден из-под стражи под залог в 600 тысяч гривен, передает "Радио Свобода".

Уточняется, что в прокуратуре не называли фамилию чиновника, но из собственных источников стало известно, что речь идет именно о Михаиле Лысенко. Кроме того, в мэрии Днепра сообщили, что чиновник сегодня вышел на работу.

Напомним, в субботу, 26 октября, Михаил Лысенко заявил "Стране", что его никто не задерживал, а он сам явился в суд, где ему определили меру пресечения и выпустили под залог.

Как сообщалось, в сентябре заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, подозреваемого в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста, объявили в розыск. В мэрии тогда заявляли, что чиновник находится в командировке в Анкаре по приглашению одной из турецких фирм.

13 сентября в прокуратуре области заявили, что в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту хищения бюджетных средств на ремонте Нового моста в Днепре, объявили о подозрении семи чиновникам мэрии и представителям подрядных организаций.

Также мы сообщали, что на сайте МВД появилась информация о розыске подозреваемого в хищении заммэра Днепра Лысенко.