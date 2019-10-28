Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами. Украину считают недружественной страной более половины населения России. Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.

На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения находится Китай. С этим согласны 45% граждан, в 2018 году из было 50%. Также в ТОП-3 вошли Беларусь (30%, в 2018 году - 20%) и Казахстан (21%, в 2018 году - 15%).

Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 процентов в сравнении с прошлым годом.

В полтора раза выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53% в 2019 году и 39% в 2018 году). Завершает ТОП-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25%, в 2018 году - 33%).

Ключевым потенциальным источником военной угрозы для России, согласно опросу, остаются США (53%, в январе 2019 года - 65%). В ТОП-3 стран, от которых может исходить угроза, по мнению россиян, также входят Украина (26%) и Китай (7%).

Ранее "Страна" сообщала, что мнения украинцев относительно закрытия русских школ разделились почти поровну.

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