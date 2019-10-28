В Кремле сообщили, что если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся добиться разведения сил на Донбассе, это создаст предпосылки для проведения встречи в Нормандском формате. За его поездкой в Золотое следили "с большим вниманием".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского на Донбасс - Ред.). Некоторые диалоги (между президентом Украины и представителями националистов - Ред.), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков.

Он выразил надежду, что по мере того, как президент Украины заставит националистов выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил на Донбассе, что является важно составной частью подготовки к проведению встречи в Нормандском формате.

Как сообщала "Страна", полицейские, которые утром 28 октября побывали у представителей "Нацкорпуса", находящихся в поселке Золотое Луганской области у линии разграничения, приезжали проверить машину журналистов.

Напомним, что Владимир Зеленский сменил главу Луганской областной государственной администрации.