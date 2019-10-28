В популярной компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября, появилась локация с центром Донецка – карта Downtown Donetsk. Об этом пишет Playua.

Call of Duty - это шутер от первого лица. Часть Modern Warfare - шестнадцатая во франшизе Call of Duty и четвертая основная игра в сюжетной подсерии Modern Warfare. Действия игры проходят независимо от сюжетной линии предыдущих частей.

Одна из локаций игры - это центр Донецка, многопользовательские карта Downtown Donetsk, где между собой будут играть две команды по 32 игрока. Наименования команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями. То есть не предусмотрено, что "силы ДНР" сразятся с "Нацгвардией".

"Центральная часть Донецка", где располагается стадион, похожий на "Донбасс-Арену", служит лишь декорацией, средством для антуража вне контекста. Также в списке мультиплеерных карт есть сирийский город и лондонская площадь Пикадилли.

Скриншоты: tribuna.com

Напомним, Трамп заявил о продаже Норвегии истребителей, которые существуют только в игре Call of Duty.

Также мы писали, что Call of Duty стала доступна на Андроид и iOS.