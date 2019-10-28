Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива обратился к директору Государственного бюро расследований Роману Трубе, руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и первому директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с требованием расследовать факты политических взяток, которые выдавали долларами в конвертах некоторым депутатам от партии "Слуга народа". Об этом "Стране" стало известно из своих источников.

Нардеп ссылается на материал "Страны", где мы рассказали о том, что депутатам от "Слуги народа" выплатили "добавку к зарплате" в конвертах в долларах и без учета налогов.

Наш источник рассказал, что руководители получили - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам.

Илья Кива требует провести расследование по этому факту, так как такие "зарплаты" вызывают значительный общественный резонанс и волнуют общественность.

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что из-за скандальной переписки на нардепа Медяника пошло заявление в ГБР.

Также мы рассказывали, что Кива прокомментировал "слив" Генпрокуратурой дела Стерненко.