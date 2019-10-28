В Государственном бюро расследований заподозрили сотрудников одного из тюремных учреждений в пытках заключенной. Об этом говорится на фб-странице первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в понедельник, 28 октября.

Начато уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Сообщается, что поводом для этого послужило обращение представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По предварительным данным, сотрудники тюремного учреждения не обеспечили оказание медицинской помощи онкобольной заключенной. После этого женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело.

После вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Но во время транспортировки сотрудники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно избили женщину.

Фото: facebook.com/ol.varchenko

Заключенная предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что она пожаловалась в ЕСПЧ. Следователи Центрального аппарата ГБР начали неотложные следственные действия для расследования всех обстоятельств дела.

Как сообщала "Страна", бывшая полицейская обвинила начальство одесского детского приюта "Свитанок" и полицейских Хмельницкого райотдела в избиении и пытке детей.

Также стало известно, что из Государственного бюро расследований Украины объявили о пыточном подозрении двум патрульным полицейским Васильковского отдела полиции Киевской области.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре Украины назначили Юрия Белоусова руководителем нового Департамента ГПУ процессуального руководства в уголовных производствах, который займется расследованием пыток и других серьезных нарушений прав граждан со стороны правоохранительных органов.