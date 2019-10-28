Стали известны причины, по которым автомобиль скорой помощи по дороге в больницу потерял пациента. История произошла в Новомосковске Днепропетровской области, попала на видео и вызвала жаркие споры в соцсетях.

Как рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, пациент был нетрезв, по пути в больницу стал возражать против госпитализации и в конце концов прямо на ходу "вышел" из кареты скорой помощи.

По словам Шевченко, все началось с того, что в скорую позвонила пенсионерка, которая заметила на улице лежащего мужчину. Прибывшие на вызов медики предложили ему госпитализацию, но тот сначала отказался. Однако после просьбы подписать официальный отказ, он все же согласился ехать в больницу. Его уложили на носилки, где он благополучно уснул. Посреди дороги мужчина проснулся и не мог понять, где он находится, из-за чего стал ругаться и размахивать руками. Затем он просто открыл дверь и "вышел", приземлившись на проезжую часть.

К счастью, при падении мужчина серьезно не пострадал. Его все-таки довезли до медучреждения, где провели все необходимые манипуляции, говорит Радий Шевченко.

Стоит отметить, что подобные инциденты уже случались в Украине. В частности, минувшим летом в Киеве из машины скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый мужчина. Больной тут же убежал с места ЧП.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео, как во Львове "скорая помощь" сбила на тротуаре маму и ребенка.

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