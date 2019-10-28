Послезавтра, 30 октября, пройдут матчи 1/8 Кубка Украины по футболу. Комитет арбитров УАФ уже назвал арбитров, которые будут обслуживать эти матчи, как передает пресс-служба национальной ассоциации.

Особняком в этой кубковой баталии, конечно же стоит матч в Киеве, где динамовцы на столь ранней стадии по воле слепого жребия столкнутся с донецким Шахтером. Но этот матч выделяется не только потому, что в нем сойдутся два гранда. Так же на НСК "Олимпийском" будет протестирована система VAR (Video assistant referee, видео ассистент арбитра - Ред.).

"Главный судья матча не будет обращаться к видеоповторам, речь идет только о тестовом режиме", - сообщили "Стране" в пресс-службе "горняков.

Остается добавить, что поединок Динамо - Шахтер рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого. Его помощниками станут - А. М. Скрипка (Кропивницкий), В. В. Володин (Херсон), четвертый арбитр - Н. А. Балакин (Киевская обл.). Наблюдатель арбитража - Л. Лучи (КА УАФ).

Арбитр ВАА (оффлайн) - В. М. Романов (Днепр), ассистент ВАА (оффлайн) - С. М. Шлончак (Черкассы), наблюдатель ВАА (оффлайн) - В. Д. Петров (Харьков).

Делегат УАФ - И.М. Пидкипний (Киев). Офицер безопасности УАФ - С.А. Бухаленков (Киев).

Среда, 30 октября. Кубок Украины по футболу, 1/8 финала. Список пар и главные арбитры встреч

14:00 - "Мариуполь" - "Олимпик". Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

14:00 - "Минай" - "Львов". Главный арбитр - Александр Омельченко (Славянск)

15:00 - "Ингулец" - "Днепр-1". Главный арбитр - Александр Дердо (Черноморск)

15:00 - "Николаев" - "Десна". Главный арбитр - Александр Шандор (Львов)

17:00 - "Колос" - "Ворскла". Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

18:00 - "Альянс" - "Горняк-Спорт". Главный арбитр - Роман Блавацкий (Львов)

18:00 - "Александрия" - "Заря". Главный арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)

19:30 - "Динамо" - "Шахтер". Главный арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после ничьих Шахтёра и Динамо.